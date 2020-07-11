محافظ الغربية يوجه باستمرار حملات رفع الإشغالات بالمحلة

وجه محافظ الغربية اليوم، اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، باستمرار الحملات الصباحية لرفع الإشغالات والمرافق وتيسير الحركة المرورية بطول شارع البحر الرئيسي الواصل بين ميداني الشون والبندر.

في المقابل، تابع رئيس مجلس المدينة فعاليات تنفيذ حملة مرورية لرفع إشغالات بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة وإشغال أول وثاني وشرطة المرافق والإنقاذ، بمناطق شارع البحر وميدان الشون وميدان المحطة.

وشملت الحملة رفع الإشغالات وفض سوق الشون وسوق بنزايون، وجرى التنبيه على المحلات والباعة الجائلين بالالتزام.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ٤ حوامل و٢ شمسية وميزان كمبيوتر وبعض الأقمشة.

وشدد رئيس مجلس المدينة على الإلتزام بكافة الإرشادات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين.