بعد تفعيل الموقع.. خطوات تسجيل بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة الشديدة

أعلنت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تشغيل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة https://rdis.moss.gov.eg/rdis/، حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم، على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي سجلت اعتبارًا من 15 يوليو الحالي.

خطوات تسجيل حالة جديدة على الموقع

الدخول على موقع الوزارة وملء النموذج الموجود على الموقع والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون.

وبعد ملء النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، ومن خلال ذات النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قيل الذهاب لمركز التأهيل.

كما يمكنك من خلال الموقع تحميل التحاليل المطلوبة واستمارة الخدمات عن طريق إدخال الرقم القومي والتليفون.

وتستطيع أيضًا تعديل نوع الإعاقة وتسجيل موعد كشف جديد، أو إلغاء الاستمارة المُسجلة مُسبقًا.

وشددت القباج على ضرورة حجز مواعيد جديدة؛ حيث تم إلغاء كافة الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبية الدالة على الحالة الصحية ودرجة الإعاقة وملء استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة، مضيفة أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين استوفوا الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من 1 مارس إلى 18 مارس، وحالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيو والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل.

وشددت الوزارة على المواطنين مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات الواقية عند التردد على مكاتب التأهيل.