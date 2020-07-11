إيهاب توفيق: "هي دنيا" تدعو للأمل والتفاؤل.. والكليب مفاجأة

انتهى الفنان إيهاب توفيق من تصوير أغنيته الجديدة "هي دنيا" والتي يعود بها للكليبات المصورة بعد فترة غياب، وهى الأغنية التي أهداها لروح صديقه الملحن الراحل أشرف سالم.

يتحدث توفيق في حواره مع "الوطن" عن كواليس الأغنية، وخططه الغنائية المستقبلية، وأغنية "في زحمة الأيام" التي تجمعه بأصدقائه هشام عباس وحميد الشاعري ومصطفى قمر.. فإلى نص الحوار:

ما هي تفاصيل أغنيتك الجديدة "هي دنيا"؟

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير عوض بدوي، وألحان الراحل أشرف سالم، ومن توزيع أحمد عادل، وقمنا بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج الشاب متيم، وسيجري إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر القنوات ومنصاتي الإلكترونية.

ما الجديد الذي تقدمه في الأغنية؟

"هي دنيا" أغنية تدعو للأمل والتفاؤل، وتسرد قصتها أهمية الحياة في حب وسعادة، وألا نفكر فقط في الأيام الصعبة التي مررنا بها خلال الفترة الماضية، وللعلم هي آخر أعمال الملحن الراحل أشرف سالم، كنت أتمنى تواجده معنا أثناء تصويرها ولكنها مشيئة الله.

لماذا تأخرتم في تصويرها؟

المفترض أن الأغنية كانت ستصور عقب عيد الفطر المبارك، ولكن بسبب وفاة أشرف سالم، لم نستطع العمل والتصوير، فأجلناها إلى جرى تصويرها في الأيام الماضية.

ما هي كواليس التصوير؟

الكليب شكل جديد ومختلف تمامًا في التصوير، وهو مفاجأة، لأنها تحتوى على جرافيك عالى المستوى، "فسأظهر وأنا بطير، وسأقود دراجة بخارية ضخمة علمًا بأني أخاف من تلك الأمور، ولكنها ستكون مختلفة وجريئة عن كافة الكليبات التي قدمتها من قبل".

ما سبب نجاح أغنية "قادرين" التي قدمتها مع الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر؟

نجحت لأن الجمهور كان متشوقًا للغاية لمشاهدة مطربيهم المفضلين مع بعضهم البعض، كما أننا ظهرنا في كليب الأغنية بشخصيتنا الحقيقة، أي ما فعلناه هو الذي نفعله سويًا بالفعل عندما نظهر مع بعضنا البعض.

وماذا عن أغنية "في زحمة الأيام"؟

هي نفس فكرة أغنية قادرين، ولكن تلك الأغنية يفترض طرحها في ألبوم حميد الشاعري الجديد، وصورناها الأسبوع الماضي، وكل مطرب فينا يظهر ليقدم كوبليه بنفسه، ثم نجتمع سويا في النهاية، وهى أيضًا من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي وألحان الراحل أشرف سالم، رحمة الله عليهما.

هل ينوى إيهاب توفيق إطلاق ألبوم غنائي جديد؟

حاليا أفكر في طرح عدد من الأغنيات السنجل، نظرًا لأن الألبومات الغنائية لم تعد تحقق نفس المردود والنجاح الذي كانت تحققه في السابق، ولدي خطة في الوقت الحالي أعمل عليها، حيث أقوم بطرح عدد من الأغنيات السنجل كل فترة عوضًا عن غياب الألبوم.

لماذا لا تفكر في خوض تجربة التمثيل؟

هذا الأمر عرض علي في السابق مرات عديدة، ولكني لم أكن أشعر بقدرتي على تنفيذه، ربما أقوم بالتمثيل في الكليبات المصورة، ولكن مدة الكليب تتراوح ما بين 4-5 دقائق، أما التمثيل بشكله الاحترافي فأنا لا أتخيل نفسي فيه، لكن لا أحد يعلم ماذا ممكن يحدث في الأيام المقبلة.