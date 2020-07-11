108 ألف و780 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية

أدى 108 ألف و780 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 225 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 876 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، بعض اللجان بمحافظتي الشرقية والدقهلية، يرافقه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والأستاذ هاشم على جامع حسين رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني (نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، وبحضور كلاً من الأستاذ رمضان عبدالحميد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والأستاذ علي عبد الرؤف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وبعض قيادات التعليم بمحافظتي الشرقية والدقهلية.

حيث تم تفقد لجان مدرسة منيا القمح الصناعية بنين، ومدرسة منيا القمح الصناعية بنات، ومدرسة منيا القمح الثانوية الزراعية بمحافظة الشرقية، وقد وُجدت بعض المخالفات في لجنة منيا القمح الزراعية وتم تحويل رئيس اللجنة للشئون القانونية، وتم التنبيه علي التوجيه المالي والإداري بإدارة منيا القمح التعليمية بمتابعة ما تم صرفه وتسليمه من أدوات التعقيم للطلاب والعاملين.

كما تم تفقد لجان مدرسة محمد عفت قطب التجارية بصهرجت الكبري، ومدرسة ميت غمر الميكانيكية، ومدرسة ميت غمر الزراعية بمحافظة الدقهلية، وتبين أن الامتحانات بهذه اللجان تسير سيرًا حسنًا، وتم التنبيه علي التوجيه المالي والإداري بإدارة ميت غمر التعليمية بمتابعة ما تم صرفه وتسليمه من أدوات التعقيم للطلاب والعاملين.

وتابعت لجان الإدارة لجان الامتحانات بقطاع القاهرة: بالنسبة للتعليم الصناعي: (لجنة مدرسة العباسية الكهربية)، قطاع الزقازيق: (لجنة مدرسة الزقازيق الصناعية بنات)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة منفلوط الصناعية المشتركة)، بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: (لجنة مدرسة الفيوم بمديرية الفيوم - لجنة مدرسة طامية )، قطاع طنطا: لجنة مدرسة دمنهور (بمديرية البحيرة) - لجنة مدرسة طنطا - مدرسة سمنود (بمديرية الغربية) - لجنة مدرسة ميت غمر (بمديرية الدقهلية) - لجنة مدرسة قلين بمديرية (كفر الشيخ)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة المنيا - لجنة مدرسة الجهاد (بمديرية المنيا) - لجنة مدرسة ديروط (بأسيوط)، بالنسبة للتعليم التجاري والفندقي: قطاع القاهرة: (لجنة ابن خلدون الابتدائية بإمبابة)،قطاع دمنهور: (لجنة مدرسة فاطمة الزهراء التجارية)، قطاع سوهاج: (لجنة مجمع البطاخ الابتدائية)، (لجنة مجمع البطاخ الإعدادية الجديدة بنين)، للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة المراقب الأول بلجنة مدرسة خزام الزراعية بمديرية قنا بارتفاع في درجة الحرارة، وتم قبول عذره وتصعيد مراقب للجنة بدلاً منه. كما تلقت الغرفة بلاغًا بوجود بعض المخالفات بلجنة مدرسة طهما الثانوية الصناعية بالعياط بمحافظة الجيزة، وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية للتحقيق مع المتسببين فيها.