"معلومات الوزراء": مصر تستهدف خفض المواليد لـ2 مليون نسمة بحلول 2030

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن مصر تستهدف خفض أعداد المواليد من 2.4 مليون نسمة إلى 2.2 مليون نسمة في عام 2025، و2 مليون نسمة في عام 2030.

وأضاف "المركز"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن مصر تحتل المركز الـ14 عالميا، والثالث أفريقيا، والأول عربيا، من حيث عدد السكان.

وأوضح "معلومات الوزراء"، أنه في يوم 11 فبراير 2020 وصل عدد سكان مصر في الداخل إلى 100 مليون نسمة.

وأشار إلى أن العالم يزيد سنويا بمعدل 83 مليون شخص، وأن اليوم العالمي للسكان، يهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.