بعد القبض عليه.. القصة الكاملة لاتهام محمد هاشم صاحب "ميريت" بالتحرش

ألقت قوات الأمن اليوم، القبض على الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، بمنطقة عابدين، بتهمة التحرش، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة.

وكانت مجموعة من الفتيات، اتهمن محمد هاشم، بالتحرش بهن، أثناء تواجدهن داخل دار النشر، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفات تفاصيل تحرشه بهن.

الشاعرة آلاء حسانين تحرك الماء الراكد بمنشورها الأول

قدمت مها أبو بكر المحامية، وكيلة عن آلاء حسانين، يوم 9 يوليو الجاري، بلاغََا لنيابة عابدين، اتهمت فيه محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، الكائنة بوسط البلد، بالاعتداء الجنسي على موكلتها آلاء حسانين داخل دار ميريت للنشر التي يمتلكها محمد هاشم، وأنه حاول التحرش بها، والاعتداء عليها جنسيََا، وحمل البلاغ رقم 2079 لسنة 2020 إداري عابدين.

وكانت آلاء حسانين، نشرت يوم 6 يوليو الجاري، تفاصيل واقعة التحرش في منشور على حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، قائلة: "سنة 2019، رحت أول مرة لدار ميريت، بدعوة من أحد الأصدقاء، كان وقت معرض الكتاب، وعملوا احتفال في ميريت بمناسبة مرور 20 سنة عليها، وتم تقديمي لمعظم الناس هناك، واتعرفت على أغلب الموجودين، منهم محمد هاشم اللي كان بيتم الاحتفاء بيه بشكل غير معهود".

وأضافت: "رحب بيا وقالي مكانك وفي أي وقت، ومن هذا الكلام، بعدها بيومين عديت على ميريت أجيب كتب، كان فيه في الدار شخص من العاملين فيها، بالإضافة إلى هاشم، طبعًا رحب بيا وقالي لازم تشربي حاجة، قعدنا نتكلم وكانت إحدى بناته نايمة في نفس الأوضة اللي قاعدين فيها، قالي تعالي ندخل الأوضة التانية عشان ما نزعجهاش".

وتابعت: "قلت تمام ندردش خمس دقايق وبعدين أجيب الكتب اللي عايزاها وأمشي، وبدون أي مقدمات، هجم عليا محمد هاشم صاحب دار ميريت، وبدأ يمسك جسمي ويبوس فيّا بالغصب، اتسمرت في مكاني لأن دا تصرف غير متوقع بالمرة، نظرا لأن صورته في بالي كانت كويسة من كلام الاصدقاء المشتركين، ولأنه حد عجوز يعني، وأنا في سن بنته، وكنت بتعامل معاه على هذا الأساس".

وأوضحت: "لأن بينا أصدقاء مشتركين كتير، ولأن بنته اللي أنا أصغر منها نايمة في الأوضة المجاورة، حاولت أبعده عني، لكنه فضل يقولي استني شوية واستمر، وطبعا ردود أفعالي كانت بطيئة، بحكم الصدمة لكني في النهاية بعدته عني، وقمت ومشيت من المكان وما رجعتش تاني، واليوم دا كان من اسوأ أيام حياتي على الإطلاق، لما اشتكيت لأكتر من صديق قالي أنك مش أول واحدة تقول كدا، والكلام دا سمعته من أكتر من بنت في الوسط، بتقول برضو إن محمد هاشم اتحرش بها، والظاهر انه معروف بالحكاية دي".

واختتمت: "أتمنى من كل الستات اللي اتحرش بيهم يكتبوا تجاربهم، وأتمنى من زميلاتي في الوسط اللي تعرضوا للتحرش من مدعي الوسط، يفضحوا المتحرشين، وكدا كدا ليكم يوم، وهتتفضحوا واحد واحد، اتفضلوا صاحبكم المتحرش".

فيما استجاب للدعوة عدد آخر من الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش على أيدي المتهم المذكور، ونشرت "آلاء" صور من هذه الرسائل على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها، بوست لإحدى الفتيات دون ذكر اسمها:

"أنا كمان محمد هاشم اتحرش بيا، كنت رايحة أعمل أول كتاب ليا عنده، رح مدخلني مخزن الكتب عشان يوريني إنتاجه الفظيع، وأنا ما أخدتش خوانة".