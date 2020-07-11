وزير قطاع الأعمال: نحتاج 7 محالج من 25.. وطرحنا أول محلج للمزاد بديروط

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يجرى استبدال المحالج المصرية العتيقة حاليا، بأخرى متطورة، لافتا إلى أن أول محلج جرى تجربته في الفيوم، وسيجرى افتتاح 3 محالج جديدة في وجه بحري العام الجاري، و3 آخرين العام المقبل.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه مصر بها 25 محلجا ليس جميعهم مطلين على نهر النيل، لكن في أماكن مميزة في الأرياف، ويتم إقامتهم في أماكن واسعة حوالي 40 فدان، "احنا محتاجين فقط 7 محالج بإنتاجية عالية ليحلوا محل الـ25".

وأوضح أنه جرى بيع أول محلج الأسبوع الماضي في ديروط بمزاد، وهناك محالج أخرى سيتم تغيير استخدامها الفترة المقبلة، من استخدام صناعي إلى عقاري، لأنها أصبحت وسط العمران، "إن شاء الله تجيب أرقام كويسة تمكنا من تمويل التطوير في الصناعة وسداد المديونيات، لأن المديونيات كبيرة على الشركات".