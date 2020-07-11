ابن يطرد والديه ويشعل النار في ملابسهما بطلخا.. عايز البيت باسمه

حطم شاب بإحدى قرى طلخا بمحافظة الدقهلية، البيت الذي يقيم فيه والداه، وحطم باب الشقة وأخرج ملابسهما وخزينهما من الأطعمة إلى الشارع وأشعل فيها النار، وذلك ليجبر والدته على أن تكتب البيب باسمه.

وقالت "فايزة ا. ح"، 55 سنة، ربة منزل، ابني تغير حاله منذ أن تزوج، لم يمر علي زواجه شهران، وهددني بالقتل إذا لم أكتب البيت باسمه، وهو ابني الوحيد وله شقيقتين.

وتضيف باكية "كنت أتمنى أن أموت قبل أن تأتي هذه اللحظة التي يطردني فيه ابني من البيت ليقيم فيه".

وأضافت فايزة لـ"الوطن"، "ابني تزوج في شقة في نفس البيت الذي نقيم فيه، وبدأت المشاكل بعد أن اكتشفنا أن زوجته غير قادرة علي الإنجاب، وبدأ في تهديدنا لنخرج من البيت ونتركه له، فكسر الأبواب واحنا نائمين، وأغلق باب البيت علينا، يريد أن يتحكم فينا، وهو ما جعلني أشتكيه في مركز الشرطة 4 مرات، كم صعد إلى السطح وذبح الطيور".

وأشارت إلي أن المشاكل ظلت حتى أمس، "عندما جمع سجاد البيت وملابسنا وخزين البيت ورماهم في الشارع، وولع فيهم، وطردنا في الشارع".

وأكدت أنها لما أبلغت مركز شرطة طلخا، جاءت قوة وألقت القبض عليه، "لكن أنا أخاف أن يخرج ويقتلني، فقد توعدني، وأنا لجأت للحكومة لأني مش قادرة عليه".

وفي سياق متصل، أمرت نيابة طلخا باحتجاز الشاب "محمود ع"، 32 سنة، موظف، على ذمة تحريات المباحث في المحضر رقم 5152 لسنة 2020 إدارة طلخا.