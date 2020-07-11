جو بايدن: على أردوغان العدول عن قراره بشأن "آيا صوفيا"

شدد المرشح الرئاسي الأمريكي للحزب الديمقراطي جو بايدن، ومنافس الرئيس دونالد ترامب، في بيان رسمي له اليوم، على ضرورة عدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وأضاف بايدن في البيان، أن "آيا صوفيا مكان مقدس قيم للغاية وإحدى العجائب المعمارية للناس من مختلف الأديان. وكان متحفًا لمدة 85 عامًا، ما يمنح الناس في جميع أنحاء العالم فرصة للزيارة والإعجاب والصلاة. آيا صوفيا مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وعبر المرشح الرئاسي الأمريكي للحزب الديمقراطي عن أسفه لقرار الحكومة التركية، داعيًا الرئيس أردوغان للعودة عن قراره والحفاظ على وضع المتحف.

كان مجلس الدولة التركي، أمس الجمعة، قرر تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من المؤسسات والمنظمات الدولية والروحية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.