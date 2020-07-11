السجن 5 أعوام لهارب و6 أشهر لأبيه لشروعهما بقتل رجل وابنته بكفر الشيخ

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، متهمًا بالاعتداء بالضرب على شخص وابنته محدثًا إصابتهما بعاهة مستديمة، بالحبس 6 أشهر، ومعاقبة نجله غيابيًا بالسجن 5 سنوات، على أن يؤدي الأول للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 ألفًا وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وسامح عزيز، وذلك في أحداث القضية رقم 2059 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3360 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "منصور. س. ع. أ"، متهم هارب، ووالده "سعد ع. أ"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 23 فبراير العام الماضي، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، شرعا في قتل المجني عليهما "صلاح. ع. م. س"، و"ياسمين. ص. ع. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلهما.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول كال للمجني عليها الثانية ضربة استقرت برأسها من الخلف محدثًا إصابتها، فيما ارتكب المتهم الثاني تكبيل المجني عليه الأول من يده، وشل مقاومته حال أن توجه إليه الأول شاهرًا السكين شارعا في الاعتداء بها على رأسه فتفادى ذلك برفع ساعده الأيسر، واستقرت به وأحدثت إصابته ما أدى إلى حدوث عاهة مستديمة بنسبة 4%.