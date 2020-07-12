أوركسترا "السموفني" يتألق على مسرح النافورة في الأوبرا

قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الليلة، حفلا غنائياً مع أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر على مسرح النافورة في الهواء الطلق، وشاركت به عازفة الفيولينة الأولى في أوركسترا الاتحاد الأوربي الفنلندية لورا فيرتانين.

جسد الحفل مشهدا لرقي وتحضر الجمهور المصري الذي التزم بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، طوال الأمسية، التي نجح الأوركسترا خلالها في خلق حالة حوار فني، أبرز مهارات وإبداعات العازفين، وتمكن ودقة قائده؛ ليؤكد أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات.

وتفاعل الحضور مع البرنامج الفني الذي تضمن عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هي متتابعة بيرجننت لـ"جريج"، رومانس للڤيولينة والأوركسترا لبيتهوفن، ومتتابعة لـ جورج بيزيه.