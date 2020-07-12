بوابات وأسوار وصيانة طرق.. تفاصيل محاكمة إبراهيم سليمان في قضية جديدة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة الشهر المقبل، محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، في قضية يواجه فيها مع 4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية في عهدة اتهامات تتعلق بالتربح من أعمال وظيفته واستغلال منصبه في الحصول على منافع بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمليات تخصيص الأراضي والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتعلق القضية التي ستبدأ جلساتها في 15 أغسطس المقبل، بموافقة الوزير الأسبق على إقامة أسوار، وبوابات حول منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة؛ لجعلها منطقة معزولة عن باقي المناطق السكنية المحيطة بها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

ووفقا للتحقيقات في القضية، فإن تلك الأسوار والبوابات التي أقيمت عام 2003 كلفت خزانة الدولة ما يقارب 3 ملايين جنيه واستفاد منها الوزير الأسبق كونه وأسرته يمتلكون وحدات سكنية في منطقة غرب الجولف ولذلك أحيل للمحكمة بتهمة التربح والاستفادة من أعمال وظيفته، إضافة لمبلغ إقامة البوابات والأسوار حول منطقة غرب الجولف تضمنت التحقيقات في القضية مبالغ صيانة ورصف الطرق واستهلاك الكهرباء أمام البوابات والأسوار حول منطقة غرب الجولف، وقدرت تلك المبالغ بما يقارب 12 مليون جنيه ما يعني أن إجمالي المبالغ المنسوب للوزير الأسبق التربح والاستفادة بها 15 مليون جنيه تقريبا.