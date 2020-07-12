الإحصاء: 320 دوبسون أعلى معدل شهري لكمية الأوزون بمحطة رصد مطروح مارس

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول "أحوال البيئة وجودتها عام 2018".

ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- سجلت محــافظة القـــاهرة ومدينة الغردقة أعلى معــدل شــهري لكمية الأوزون الكلية خـــــلال شـــــهر أبــــريل 2018 حيث بلغ (296.309 دوبسون) على التوالي، بينــما سجلت محافظة مطروح أعلى معدل شهري لكمية الأوزون الكلية في شــــهر مارس 2018 حيث بلغ (320 دوبسون)، وسـجلت محافظة أســوان أعـلى معدل شهري لكمية الأوزون الكلية في شهر يوليو 2018 حيث بلغ (289 دوبسون).

· أعلى معدل شهري للإشعاع الشمسي الكلي سجل في محطة أسوان في شهر يونيو 2018 حيث بلغ (28.94 ميجا جول/ م2) وأقل معدل شهري للإشعاع الشمسي الكلي سجل في محطة مطروح وكان (10.31 ميجا جول/ م2) في شهر ديسمبر 2018.