الاتصالات السعودية تمدد عملية شراء حصة في فودافون مصر

قالت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، اليوم الأحد، إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55 بالمئة في فودافون مصر.

وأبرمت الاتصالات السعودية في يناير الماضي اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يومًا في إبريل الماضي، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى سبتمبر المقبل، للسبب ذاته.

وفودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ إن لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40 بالمئة من السوق.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.