إزالة تعديات على 26 فدان أملاك دولة في سوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملة إزالة مكبرة لتعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى وبتوجيهات من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وأزالت 30 قرار بمساحة 26 فدانًا.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة ضمن الموجه الـ 16 من موجات قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، برئاسة اللواءات نائبي المدير لقطاعي الشمال والجنوب ومساعد مدير الأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وجرى تنفيذ 30 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، بإجمالي 25 فدانًا و23 قيراط و1620 مترًا، تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.