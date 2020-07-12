إيران تحظر تصدير الكمامات الوقائية

أصدرت الجهات المعنية في إيران، اليوم، قرارا بحظر تصدير الكمامات الوقائية، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت رسميا منع تصدير الكمامات الوقائية للخارج، تطبيقا لقرار صادر عن هيئة مكافحة فيروس كورونا في الوزارة.

وأشارت إلى أنه بدأ سريان منع تصدير الكمامات منذ 10 يوليو الجاري، فيما أوعز مدير عام شؤون الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة بتطبيقه.

ذكرت الوكالة أن طاقة إنتاج الكمامات الوقائية في إيران بلغت 7 ملايين كمامة يوميا، فيما يأتي قرار حظر التصدير للخارج على خلفية إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات ودوائر العمل.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أن مجموع المصابين بوباء "كوفيد-19" في البلاد تجاوز 255 ألف شخص، بعد رصد 2397 إصابة جديدة، توفي من بينهم 12635 مصابا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي أمس السبت، "جرى تسجيل 2397 إصابة بوباء (كوفيد-19) منذ الأمس ما يرفع الحصيلة إلى 255117 حالة".

وأضافت "إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا بلغ 12635 بعد رصد 188 وفاة جديدة منذ الأمس".

وتابعت أن "إجمالي المتعافين بلغ 217666، والحالات في العناية المركزية 3338، وعدد تحاليل كورونا التي أُجريت في البلاد وصلت إلى مليون و947 ألفا و114 تحليلا".