تشميع عدد من المقاهي والمحال غير الملتزمة باشتراطات العمل في أسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم لمتابعة بالاجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت، ومدى الالتزام بنسبه تشغيل 25% من الطاقه الاستعابية، ومنع تقديم الشيشة واستخدام الكمامات الواقيه للعاملين ورواد المقهى وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات بمركز أبوتيج لعدد من المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين، ومحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق، و5 مخالفات بمركز القوصية، وجرى التحفظ على المضبوطات من الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الدورية لمتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة بشأن تنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والمطاعم والكافتيريات، وفي حال ثبوت أي مخالفة للضوابط والاشتراطات يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع وعدم المساهمة في انتشار الفيروس، لافتا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.