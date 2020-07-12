القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة الاختلاس

يلاحق القضاء الأميركي نجل رئيس جمهورية الكونغو، للاشتباه باختلاسه ملايين الدولارات من خزائن شركة النفط الوطنية في بلده التي تملكها الدولة بالكامل، وفقاً لمنظمة "جلوبال ويتنس" غير الحكومية.

وأكّدت هذه المنظمة أن مدّعين فيدراليين في ميامي "اتخذوا الإجراءات لوضع اليد" على عقار فاخر يملكه دينيس كريستيل ساسو نجيسو. وقد تمكنت "جلوبال ويتنس" من الاطلاع على طلب المدعين الأميركيين في 12 يونيو كما اطلعت عليه وسائل إعلام بينها وكالة الصحافة الفرنسية.

واشترى ساسو نجيسو عقاراً مساحته 325 متراً مربعاً كان معروضاً للبيع مقابل 2.4 مليون دولار، "بأموال قام بتحويلها من الشركة"، وفقاً لهذه الوثيقة التي تتتبع شبكة غسل الأموال المشبوهة.

وكشفت الوثيقة الأميركية التي نشرتها المنظمة غير الحكومية أنه في عام 2010 تم تعيين ساسو نجيسو "من قبل والده نائباً للمدير العام" للشركة الوطنية للنفط في الكونغو، موضحاً أن ذلك "منحه سيطرة هائلة على الشركة خصوصاً على مواردها المالية".

وتابعت الوثيقة "بين عامَي 2011 و2014"، قام ساسو نجيسو "باختلاس ملايين الدولارات من خزينة الشركة" ونُقلت الأموال عبر حسابات شركات وهمية مرتبطة بفرع للمصرف الغابوني "بي جي إف آي - بنك". وأوضحت أنه "بين 30 أبريل 2009 و22 أبريل 2016، قام (نجل الرئيس) بتحويل نحو عشرة ملايين دولار إلى حسابات مصرفية فتحها شريك" في فلوريدا. وهذا الشريك "مقيم في الولايات المتحدة" وهو "ابن مسؤول سابق في الحكومة الغابونية".

واستخدم الشريك تلك الأموال لشراء عقارات وسلع فاخرة لساسو نجيسو وأقاربه، "بما في ذلك العقار الفاخر في ميامي".

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة الصحافة الفرنسية إن برازافيل ليس لديها "أي تعليق" في الوقت الراهن على هذه الوثيقة.

وعائلة الرئيس ساسو نجيسو هي أيضاً محور تحقيق في إرثها في فرنسا فيما تسمى قضية "المكاسب غير المشروعة". ويقدّم دينيس كريستيل ساسو نجيسو (45 عاماً) على صفحته في "فيسبوك" نفسه على أنه "محسن" و"نائب عن مدينة أويو"، معقل أنصار والده.

ووالده الرئيس دينيس ساسو نجيسو (76 عاماً) الذي تسلم منصبه منذ 35 عاماً، مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2021، وتتوقع الكونغو ركوداً كبيراً نسبته 9% في عام 2020 بسبب وباء "كوفيد - 19".