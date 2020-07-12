الدولار يتراجع قرشين و1591 الأقل سعرا للشراء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا آخر بقيمة قرش لتصبح جملة التراجعات قرشين، وفق آخر تحديث للبنوك اليوم، وقد كسر ولأول مرة منذ مايو 2020 الدولار حاجز الـ16 جنيهًا ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ16.04 مقابل 15.94 جنيه للشراء.

فيما احتل بنك عودة الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.06 مقابل 15.96 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - الأهلي المتحد التجاري الدولي - المصرف العربي الدولي - الإسكندرية" الأقل سعر للبيع والشراء ليباع فيها الدولار 16.01 مقابل 15.91 جنيه للشراء.