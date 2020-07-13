في ميلاد عثمان عبدالباسط.. علي الكسار نجم الكوميديا الذي رحل فقيرًا

قامة قصيرة، وجسد نحيف، وبشرة سمراء، ونبرة صوت مميزة، جعلت من علي الكسار، أحد أشهر الفنانين الذين قدموا الكوميديا بطريقة مختلفة في بدايات القرن الماضي.. عاش "الكسار" حياة النجومية والثراء، ولكن كانت نهايته مع التهميش والفقر المدقع.

في مثل هذا اليوم 13 يوليو من عام 1887، ولد علي خليل سالم، بحي السيدة زينب، قبل أن يلجأ إلى الفن، امتهن عدة مهن مختلفة، منها "السروجي"، و"طباخ"، وهى المهنة التي جعلته يلتقي بعدد من النوبيين، الذين استلهم منهم شخصية عثمان، التي قدمها في عدد من أفلامه.

مع عام 1907، انتصر علي الكسار، لعشقه لمجال التمثيل، واختار اسمه الفني نسبة إلى عائلة والدته زينب الكسار، وعمل مع فرقة جورج أبيض،، حتى أسس فرقة باسمه، ونجحت الفرقة نجاحًا كبيرًا خصوصًا مع تعاونه مع الشيخ زكريا أحمد، وقدم معه عدد من المسرحيات مجوعة من المسرحيات الغنائية الكوميدية، وجاب "الكسار" بفرقته عدد من من الدول.

قدم علي الكسار، شخصية عثمان عبدالباسط، الرجل النوبي البسيط، الذي كان رمزاً للكفاح والانتصار على خشبة المسرح، ليقرر المنتج توجو مزراحي، أن ينقل شخصية عثمان، إلى شاشة السينما، من خلال عدد كبير من الأفلام، ومن أشهر إفيهاته "إنت يا مصيبة يُخرب بيتك.. دي مش حما دي حُمة أعوذ بالله".

قدم علي الكسار مايزيد عن 40 فيلما سينمائيا، كان بطلًا متوجًا في عدد من الأفلام، ورغم شهرته ونجاحه أعطته الشهرة ظهرها، بعد أن ظهرت وجوه جديدة وكوميديانات بدرجة مختلفة وقتها، خصوصًا وأن "الكسار" لم يكن يملك في جعبته الفنية سوى شخصية "عثمان"، واضطر النجم الأسمر أن يقبل بأدوار هامشية وصلت إلى درجة كومبارس، والظهور في مشهدين أو أكثر فقط لحاجته للعمل والمال، منها فيلم أخر كدبة، مع فريد الأطرش وسامية جمال، وفيلم أمير الانتقام، مع أنور وجدي.

من أشهر أفلام علي الكسار، "سلفني 3 جنيه، علي بابا والأربعين حرامي، نور الدين والبحاره التلاتة، الساعة 7، عثمان وعلي، خفير الدرك".

تراكمت الديون على "الكسار"، وصاحبته الألام النفسية والجسدية، بعد تراجع مكانته على شاشة السينما والمسرح، رغم أنه كان ملئ السمع والبصر، إلا أنه كان باحثًا عن أدوار تسند له من أجل العمل والمال، ليرحل يوم 15 يناير من عام 1957 داخل مستشفى القصر العيني، بعد أن ساهم في نهضة المسرح الكوميدي بداية من القرن الماضي.