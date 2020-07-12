تعرف على أجندة اللجان البرلمانية الأيام المقبلة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعاتها ،الأحد المقبل، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمعروف إعلاميا بالتخطيط الموحد.

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المشروع تم إعداده من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، وسيتم مناقشته وإعداد تقرير حوله سيعرض في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.

وقال إن المشروع الجديد يهدف إلى تطبيق اللامركزية، والتنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها.

وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، غدا وبعد غد 9 اجتماعات لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.