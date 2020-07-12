سرت.. باب الجحيم في وجه تركيا وميليشياتها على الأراضي الليبية

يتحرك الجيش الوطني الليبي على قدم وساق ويعد العدة ليحكم الدفاع عن جبهة سرت والجفرة حيث تواصل قوات الجيش تجهيز الخط الدفاعي للرد على أي هجوم من ميليشيات طرابلس المدعومة بالمرتزقة والأتراك، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية على "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن قوات الجيش الليبي نشرت منظومات دفاعية متطورة وعملت على رصد الأهداف وملاحقتها والتشويش على التحركات العدائية ضد مواقع تمركز القوات المسلحة كما تستمر قوات الجيش الليبي في عمليات الاستطلاع الأرضي والجوي لملاحقة المرتزقة والإرهابيين الموالين لتركيا ومراقبة تحركاتهم كما تم ضم 6 آلاف مقاتل من أبناء القبائل إلى صفوف الجيش.

وأضاف: "تحركات الجيش الليبي تؤكد أن باب الجحيم سيفتح على مصراعيه في حال الاقتراب من الخط الأحمر لسرت والجفرة ليؤكد الجيش أنها معركته الحاسمة التي يوظف لها كل الإمكانات بغية سحق أي محاولات للتقدم من قبل الميليشيات والمرتزقة".

وواصل: "سرت.. باب الجحيم في وجه تركيا وميليشياتها في ليبيا على قدم وساق يتحرك الجيش الوطني الليبي ويعد العدة ليحكم الدفاع عن جبه سرت والجفرة".