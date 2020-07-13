بعد تصوير "هي دنيا".. 2020 عام انتعاشة إيهاب توفيق الفنية

يعيش الفنان إيهاب توفيق حالة كبيرة من النشاط الفني، بعد أن انتهى منذ أيام من تصوير كليب أغنيته الجديدة "هي دنيا"، والتي من المقرر أن تطرح بعد أيام، وهي من كلمات عوض بدوي وألحان أشرف سالم.

علمت "الوطن"، أن المطرب يستعد لطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية" وهي هدية لرجال الجيش والشرطة والأطباء والممرضين الذين يضحون بحياتهم من أجل بلادهم وإنقاذ المواطنين.

كما انتهى إيهاب توفيق، الأسبوع الماضي من تصوير أغنية جديدة مع الثلاثي حميد الشاعري ومصطفى قمر وحميد الشاعري، بعنوان "في زحمة الأيام"، وهي من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان أشرف سالم، وهي استكمال للنجاح الكبير الذي حققته أغنية "قادرين".

كما يعمل "توفيق"، حاليا على عمل جديد مع الفنان حميد الشاعري، بالإضافة إلى أغنية من لحن مصطفى قمر، سترى النور خلال الفترة المقبلة.

كما هناك عمل على أغنية جديدة بعنوان "هلت الأفراح" والتي يفكر "توفيق"، جديا في تصويرها.