رئيس جامعة القاهرة: اكتشاف شفرة كورونا يسهل الوصول إلى أدوية للفيروس

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتشكيل 5 فرق بحثية على مستوى الجامعة لرفع تصنيف الجامعة عالميًا، كما أن جامعة القاهرة تُعد من أكبر الجامعات على مستوى العالم، موضحًا أن الجامعة أنتجت ثلث إنتاج مصر من البحوث العلمية، وتمتلك فريقا بحثيا متميزا استطاع أن يكتشف نوع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن كورونا له 3 أنواع في العالم، واكتشاف شفرة الفيروس يسهل الوصول إلى الأدوية واللقاحات، "الفريق توصل إلى 78 عينة فيروسية بما يمكنا من الوصول إلى علاج لفيروس كورونا".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة التزمت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ شهر ديسمبر الماضي، وقبل حالة الذعر من الوباء وانتشاره بشكل واسع، وتتبع إجراءات مشددة بالنسبة لاستقبال طلاب الفرق النهائية لأداء الامتحانات، فهي تختلف عن باقي الجامعات، بالنسبة لعدد الطلاب الضخم، الذى يصل إلى 80 ألف طالب فقط في السنوات النهائية والدراسات العليا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنهم أصدروا خطة استراتيجية لأزمة كورونا في شهر يناير الماضي، وأعلنت الجامعة وقتها تشكيل خمس فرق بحثية على مستوى الجامعة وقمت بتشكيلهم، "الخمس فرق يعملون بشكل منفصل وتم تقديم دعم لهم 40 مليون جنيه، وهذا جلب نتائج سريعة جدا، وفي المواقع العالمية المعتمدة جامعة القاهرة أنتجت 30 بحثًا للقاحات معتمدة ضد كورونا".

وأوضح أن الجامعة لديها فريق بحثي مميز جدا بمعهد الأورام يتعاون مع مركز البحوث الطبية التابع للقوات المسلحة أستطاع أن يكشف عن التسلسل الجيني لنوع الفيروس المنتشر في مصر لأن فيروس كورونا له ثلاثة أنواع، فهذا الاكتشاف يسهل إنتاج علاج ضد كورونا في مصر.