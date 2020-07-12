باحث اقتصادي: الإسكان الاجتماعي قضى على خطر الفقاعة العقارية

قال محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قطاع التشييد والبناء هو قاطرة الاقتصاد المصري في هذه الفترة، موضحًا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة قضت على ما يسمى بالفقاعة العقارية.

وأضاف "شادي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "مشروعات الإسكان، أدت إلى وجود سيولة في الاقتصاد المصري، والكل يضخ أموالًا بشكل يومي في عروق الاقتصاد".

وتابع أن الانتقال إلى المدن الجديدة يخلق فرص غير محدودة على كل المستويات، مشددًا على أن المساحة المتاحة في الوادي ضيقة للغاية وهو ما يؤثر على الصناعة: "كانت أهم مشكلة تواجه الصناعة، هي عدم وجود أراضي صناعية مرفقة بسبب ضيق المساحة، وصندوق النقد الدولي أشار إلى هذا الأمر".