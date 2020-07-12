صبحي: إصابات كورونا بين اللاعبين لن تؤثر على استئناف الدوري

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمرحلة الثالثة من حي الأسمرات، قائلًا: "إننا نتباهى ونفتخر بما يحدث في الدولة المصرية من إنشاءات تحققت على أرض الواقع"، موضحًا أن مركز شباب الأسمرات يضم مجموعة من الملاعب، منها 4 ملاعب كرة قدم خماسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "صبحي"، أنه تم إنشاء ملاعب رياضية متطورة في مدينة الأسمرات، كما أن المدينة الشبابية المتطورة تخدم أهالي الأسمرات والمقطم، مؤكدًا أن الدخول إلى المدينة الشبابية بالأسمرات سيكون من خلال اشتراكات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة اتباع احتياطات السلامة والأمان في حمامات السباحة بالمدينة الرياضية بالأسمرات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر تستضيف 30 حدثا عالميا خلال 2021، فيما أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، المكتشفة بين بعض لاعبي الدوري الممتاز لن تؤثر على عودة مسابقة الدوري.