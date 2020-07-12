إسرائيل تسجل 646 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائلية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جراء فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 362 حالة.

وأضافت الوزراة - حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - أنه تم تسجيل 646 حالة إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 38670.

وشهدت إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بـ كورونا منذ بداية يونيو المنصرم، بعد تخفيف تدريجي لقيود الإغلاق التي شلت إسرائيل، ما أدى إلى تأثير سلبي على الاقتصاد وفقد أكثر من مليون وظيفة.