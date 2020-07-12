حقوق المنصورة: انتهينا من الامتحانات بلا مشاكل

انتهت امتحانات مرحلة الليسانس بكلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم، بعد حزمة من الإجراءات الوقائية تم اتباعها للوقاية من فيرويس كوورنا المستجد.

وأدى الامتحانات ما يزيد على 2500 طالب بمرحلة الليسانس بنظاميه الانتظام والانتساب الموجه، وذلك على مرحلتين صباحية ومسائية.

وبحسب بيان للكلية، اليوم، "انتهت الامتحانات على أكمل وجه دون حدوث أي مشاكل، ولاقت ثناءً وتقديرًا من جميع الطلاب، لما لاقوه من اهتمام ودعم داخل اللجان".

وشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالإشراف على سير عملية الامتحانات تحت إشراف ومتابعة الدكتور شريف خاطر، عميد الكلية، والوكلاء بالكلية، حيث تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالكلية بدءً من طباعة الامتحانات، ثم توزيعها على لجان الامتحانات، ثم التواجد خلال فترة الامتحان لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الطلاب.

واتخذت الكلية مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب، حيث قامت بتعقيم مبنى ولجان الامتحانات على مدار اليوم، كما اهتمت بتوفير كميات كبيرة من أجهزة التعقيم الشخصية، وكذلك أجهزة الكشف عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.