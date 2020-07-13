حريق في عدد من الأشجار بقطعة أرض في فيصل.. والدفع بـ 10 سيارات إطفاء

اندلع حريق منذ قليل، في قطعة أرض فضاء بمنطقة فيصل بالجيزة، وتم الدفع بقرابة 10 سيارت إطفاء، لإخماد ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، بمساعدة عدد من الأهالي.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن النيران التهمت كمية من الأشجار والنخيل، ما تسبب في انتشار سحابة سوادء من كثافة الدخان.

وأكدت التحريات المبدئية أن الحريق نشب في كمية من المخلفات وامتدت للأشجار التي التهمتها النيران، وفرضت القوات كردونا أمنيا في محيط الحريق وتواصل إخماد ألسنة اللهب.

وقالت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وانتقل رجال من المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة.