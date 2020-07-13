لطفي لبيب: أُعاني من جلطة بالمخ عطلت الجزء الشمال

قال الفنان لطفي لبيب، إنه يعتبر التمثيل ثاني مهنة صعبة بعد عُمال المناجم، فيجب أن يكون الممثل ذا مرونة عصبية وعضلية ويجب أن يكون جسده رياضيا، كون مهنة التمثيل متعبة ومرهقة للغاية، موضحًا أنه لا يٌخفي على أحد مرضه، فهو يُعاني من جلطة بالمخ "عطلت الجنب الشمال كاملًا".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري: "أنا شبعت تمثيل، والتمثيل بالنسبة لي ليس في كامل رونقي، أنا قلت أني اعتزلت عشان مرضي، وقولت اعتبروني اعتزلت، بس مش معنى كده لما ييجي دور كويس بشروطي الصحية أرفضه، طبعًا هعمله، لأني مقدرش أعيش من غير فن".