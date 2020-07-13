في ظل اهتمام الرئيس بها.. تعرف على المدن الشبابية.. أهدافها وأعدادها

في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، بإنشاء المدن الشبابية وتطويرها، فإن أهمية المدن الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، تتمثل في استضافة شباب مصر المشاركين في برامج ومشروعات الوزارة، وبرامج الرحلات التثقيفية والترفيهية التي يتم تنفيذها، وما تقدمه من خدمات استضافة متميزة للشباب، وذلك على مدار العام.

وتخضع المدن الشبابية لإشراف مباشر من الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والتي تقوم بالعمل على صيانتها ورفع كفاءتها بشكل متواصل للمحافظة عليها.

وتنشر "الوطن"، أهم المدن الشبابية بالمحافظات والإدارات التي تتبعها وهي كالآتي:

1- الإدارة العامة لمدن شباب منطقة الصعيد وتشمل المدن الشبابية الآتية (المدينة الشبابية بأسوان / المدينة الشبابية بالأقصر / المدينة الشبابية بالغردقة / المدينة الشبابية بالوادي الجديد / نزل الشباب بالمنيا ).

2- الإدارة العامة لمدن شباب منطقة القناة وسيناء وتشمل المدن الشبابية الآتية (المدينة الشبابية ببورسعيد / المدينة الشبابية بالعريش / بالإضافة إلى معسكري نويبع السياحي والدولي / ومعسكر راس سدر).

3- الإدارة العامة لمدن شباب منطقة الدلتا وتشمل المدن الشبابية (المدينة الشبابية بابي / المدينة الشبابية برأس البر1 / وراس البر 2 / ومعسكر رشيد ).

وأهداف الإدارة المركزية للمدن الشبابية تتمركز في:

1ــ المحافظة على المدن الشبابية بجميع المحافظات عن طريق تحديثها وتجديدها.

2- العمل علي إمداد المدن الشبابية بكافة الاحتياجات اللازمة من تجهيزات وأدوات إقامة وإعاشة حتى تظهر المدن بالمظهر اللائق للمرتادين عليها من الشباب.

3- تنظيم الاحتفالات والندوات والدورات التي تعقد بقاعات المدن الشبابية ومعاملها والإشراف عليها ومراقبتها.