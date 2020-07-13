الحركة الوطنية: الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر للشباب بالحياة السياسية

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية، ندوة تحت عنوان "دور الشباب في المشاركة المجتمعية 2020"، لمناقشة دور الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية في مصر خلال الفترة الماضية وأيضا التأكيد على دورهم خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الندوة اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب، المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس الحزب، المستشار سمير عبدالفتاح، مستشار رئيس الحزب، ومحمد عزمي أمين شباب الحزب والدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الطلاب والتعليم .

وأكد محمد عزمي أمين شباب الجمهورية بالحزب، أن الحركة الوطنية راعى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام بالتباعد خوفا على صحة المشاركين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال عزمي إن هناك اهتمام غير مسبوق بقدرات الشباب من القيادة السياسية للدولة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر للشباب في الحياة السياسية وخاصة انتخابات مجلس النواب المقبلة .

وأوضح عزمي أن الحزب يولي اهتماما خاصا بالشباب ويعمل على تدريبهم وتأهليهم بشكل مناسب للقيادة في المستقبل والعمل على محاولة تخريج كوادر قادرة علي ان تكون مثل يحتذي به في العمل وتحمل المسؤولية بما يصنع مستقبل أفضل للدولة المصرية .

ومن جانبه قال سمير عبدالفتاح، مستشار رئيس الحزب، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما خاصا بالشباب ونحن نقدر ذلك ونقدم لهم كل الدعم داخل حزب الحركة الوطنية وذلك ضمن أدوارنا المجتمعية والسياسية أيضا، مطالبا جموع الشباب بضرورة التواجد في الساحة والعمل على تطوير أنفسهم ومساعدتهم في النهضة بالوطن أيضا .