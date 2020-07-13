توصيات "الإنجيلية" لفتح بيوت المؤتمرات: نسبة الإشغال لا تزيد عن 50%

كشفت الطائفة الإنجيلية في مصر، عن توصیات اللجنة الطبیة لرئاسة الطائفة بشأن الاجراءات الاحترازیة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لفتح بیوت المؤتمرات، شملت حظر استخدام الحافلات الجماعیة المكیفة لانتقال النزلاء على أن یكون الانتقال بسیارات خاصة لكل أسرة.

وشملت الخطة على ضرورة توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال، وقیاس درجة حرارة النزلاء قبل دخولهم البیت وبشكل یومي طوال فترة الإقامة أو التواجد بالفندق ولا یسمح بدخول أي شخص تزید حرارته عن 38 درجة وكذلك لا یسمح بدخول أسرته، وتجنب تداول الأوراق والأقلام بین النزلاء والموظفین، وأن لا تزيد نسبة إشغال البیت عن 50%، كما يتم استخدام المصعد بنسبة 50% من حمولته العادیة، تطبیق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.

كما نصت التوصيات على ضرورة ارتداء الكمامات في جمیع الأماكن العامة المغلقة، ویفضل ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة مع الحفاظ على المسافات الآمنة، وأن يكون الحد الأقصى للإقامة في الغرفة: 2 بالغین بالإضافة لطفل واحد، ویستثنى من العدد أفراد الأسرة الواحدة المقیمین بنفس المنزل بحد أقصى 5 أفراد، فضلا عن توفیر جزء من الغرف المتاحة (طابق منعزل أو جزء بعید عن النزلاء الآخرین) لعزل الحالات التي تظهر علیها أي أعراض لحین اتخاذ اللازم، مع الغاء البوفية المفتوح، تقسیم وقت التواجد في حمام السباحة بین النزلاء الموجودین بحیث لا یزید عدد الموجودین عن 25% من السعة المقررة لحمام السباحة.