الإسكان: لدينا خطة محكمة لتوفير شقة لكل مواطن بمقدمات بسيطة للجميع

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مشهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لعدد من المشروعات القومية، وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، مشرف لكل المصريين، لافتا إلى أن القضاء على العشوائيات، هو الهدف الأساسي للدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، وتوفير بدائل للمواطن.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن السبب في ظهور المناطق العشوائية، هو وجود فجوة كبيرة في أسعار الشقق السكنية، بما لا يستطيع تحملها المواطن، أو شراء شقة في عقار غير قانوني أو مخالف.

وأكد، أن الدولة عملت على توفير بدائل مناسبة للمواطن، تناسب كل شرائح المجتمع، بداية من الأهالي الذين كانوا يقطنون في مناطق عشوائية، نهاية بميسوري الدخل الذين يتم توفير أراضي لهم، ووحدات سكنية، تتناسب مع دخلهم من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتابع: أنه تم الانتهاء من 610 ألف وحدة سكنية في مشروع واحد للإسكان الاجتماعي، وهو ما يعد أعلى عدد وحدات في مشروع واحد على مستوى العالم، والذي أشادت به كل منظمات المجتمع المدني، ومنها البنك الدولي، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 750 ألف وحدة خلال الـ6 سنوات الماضية، بالإضافة إلى الـ250 ألف وحدة، جار تنفيذهم والانتهاء منهم، لإعادة السكان إليهم في الأماكن العشوائية.

واستكمل، أن الدولة المصرية، تعمل بمعدل 200 ألف وحدة في السنة، وهو رقم غير مسبوق في العصور السابقة، وأن القطاع الخاص والحكومة في العصور السابقة، كان أقصى رقم توصلوا له في بعض الأحيان، 70 ألف وحدة في السنة.

وأكد أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في المؤتمر، أثناء افتتاح بعض المشروعات القومية، بأن الدولة لها خطة محكمة في أنها ستقوم بتوفير شقة لكل مواطن بمختلف شرائحها وبمقدمات بسيطة، بما تتناسب مع دخولهم.