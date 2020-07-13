ضبط 1360 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بـ 3 مراكز في الدقهلية

شنت مديريات التموين والطب البيطري بالدقهلية، حملات على المحلات والأسواق بناحية مراكز ميت غمر وتمي الإمديد والمنصورة، اليوم، أسفرت عن ضبط 1360 كيلو لحوم ومعجنات لحوم ومنتجاتها ودواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، ضبطت الحملة صاحب مطعم لحيازته 500 كيلو جرام دواجن غير مدون عليها أي بيانات تخص الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محاضر ضد عدد من المحلات لحيازتها 180 كيلو معجنات لحوم لعمل السجق غير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبطت الحملة 600 كيلو دجاج ومصنعات لحوم غير صالحة بأحد المطاعم، وجرى تحرير محاضر لضبط 80 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافة محاضر المخالفات المحررة إلى النيابة العامة، ووجه مسئولي التموين والطب البيطري، لمتابعة تصرفات النيابة في القضايا وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال كافة المخالفات.