سلبية المسحة الثانية للفنان المغربي محمد الريفي

طمأن المنتج رائد ترك، جمهور الفنان المغربي محمد الريفي، الفائز بالنسخة الأولى من برنامج "أكس فاكتور"، في بيان عن سلبية نتائج تحاليل كورونا للمرة الثانية، بعد عودته إلى وطنه، بعد أن ظل في مصر، لمدة تزيد عن 6 أشهر رفقة زوجته، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فُرضت للتصدي لجائجة كورونا.

كان الريفي، تعاقد مع شركة ترك برودكشن لإنتاج عدد من الألبومات الغنائية من العيار الثقيل، لتعيد الريفي بقوي إلى الساحة الغنائية، مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد الريفي، أغنية "قهوة سادة" من كلمات أحمد جابر، وألحان حوده بندق.