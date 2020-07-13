تركيب الجزء الأخير بكوبري "إيتاي البارود" استعدادا لافتتاحه

كشفت محافظة البحيرة عن قرب الانتهاء من كوبري المشاة الجديد أعلى السكة الحديد بإيتاي البارود، لربط شرق المدينة بغربها بطول 117 مترًا، وبتكلفة إجمالية 23.5 مليون جنيه.

وأشار محمد كجك، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من الكوبري، حيث جرى رفع الجزء المعدني الأخير أعلى ترعة الخندق فجر اليوم، بطول 46 مترًا، وسيجري تركيب الجوانب المعدنية والبلاطات لافتتاح وتشغيل الكوبري الذي سيكون له دور كبير في ربط شطري المدينة، والحد من الكثافة وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن العمل جاري بجميع المشروعات المنفذة على أرض البحيرة، مع اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية للعاملين بها.