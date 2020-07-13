وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي مع سفير العراق بالقاهرة

بحث د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مع الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية اللقاء، أكد د. خالد عبدالغفار على عمق العلاقات التاريخية، التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، مؤكدًا أهمية تحقيق التوأمة بين الجامعات المصرية والعراقية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

وبحث الجانبان آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب العراقيين بالجامعات المصرية، وكذلك تفعيل برنامج المنح البحثية ما بعد الدكتوراه .

ومن جانبه، وجه السفير العراقي الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكداً حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.حضر الاجتماع د. كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.