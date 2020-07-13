البنك المركزي يحذر من الكتابة على العملات: تكبد الدولة مبالغ باهظة

قال تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن تشويه العملات والكتابة عليها، يكبد الدولة مبالغ باهظة، خصوصا أن البنك المركزي، يسحبه واستبداله بعملة أخرى.

وطالب الدقاق المواطنين، عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية، وذلك حفاظا على المال العام، مطالبا وسائل الإعلام بنشر حملات لتوعية المواطنين لهذا الأمر.

وينص مشروع القانون على "يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي، إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع، يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشوية أو إتلاف أو الكتابة علي النقد، بأي صورة من الصور".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حول مشروع قانون البنك المركزي، الذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.