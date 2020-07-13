برلماني تونسي: الغنوشي يحاول تمكين النهضة.. وعازمون على سحب الثقة منه

قال زهير المغزاوي عضو مجلس النواب التونسي والأمين العام لحركة الشعب، إن 4 كتل برلمانية بواقع 38 نائبًا، اجتمعت يوم الجمعة لبدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأضاف المغزاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "اجتمعنا بعد كل المحاولات السابقة لإصلاح الوضع، تبين أن رئيس هذا البرلمان عاجز عن الإصلاح، وكل ما يفعله هو محاولة تمكين حزبه النهضة".

وتابع أن رئيس البرلمان التونسي خرق القانون بشكل فاضح وانحاز لحزبه وحلفائه على حساب المصلحة العليا للبلاد، مردفًا: "عازمون على سحب الثقة من الغنوشي، نحن شرعنا في العملية اليوم وفي حشد الرأي العام البرلماني لسحب الثقة منه.

وأشار إلى أن كل أعضاء البرلمان التونسي يعرفون بما وصل إليه المجلس من سوء التسيير وحالة الصراع والهرج والمرج، مشددًا على أن رئيس البرلمان مسؤول عن هذا الأمر بشكل رئيسي.