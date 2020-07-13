"عادتهم ولا هيشتروها".. برلماني تونسي: تصريحات سعيد تفضح أكاذيب إخوان تونس

قال زهير المغزاوي عضو مجلس النواب التونسي والأمين العام لحركة الشعب، إن 4 كتل برلمانية تتحرك لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مشيرًا إلى أن "الغنوشي" جزء من مشاكل المجلس.

وأضاف المغزاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "حركة النهضة تريد الكذب على الشعب التونسي، قالت إنها التقت برئيس الجمهورية وأكدت أنه وافق على إقالة رئيس الحكومة، لكن رئيس الجمهورية تحدث وكذب الحركة وقال إنه لم يقابل أو يتفاوض مع أي حزب".

وتابع أن حركة النهضة تحاول التغطية على خلافاتها الداخلية، موضحًا أن القيادات بينها خلافات حادة على خلافة الغنوشي وغيرها من الأمور، وأن غدًا الثلاثاء سيشهد جلسة عامة لنظر الأمر بديناميكية أكبر: "خلال هذا الأسبوع ستظهر عملية سحب الثقة من الغنوشي".