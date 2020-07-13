"الصحة" تحذر من عقد اجتماعات العمل: تزيد من فرص انتقال كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان إن الاجتماعات التي تعقد وجهًا لوجه وبشكل أدق في أماكن العمل، قد تزيد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وأضافت الوزارة في منشور توعوي لها: "احرص على عقد الاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية لحماية العاملين".

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".