إصابة وكيل مطرانية كفر الشيخ ونجله بكورونا

أصيب القمص بطرس بطرس بسطوريوس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، ودير القديسة دميانة، ونجله القس بيشوي، بفيروس كورونا المستجد.

وطمأن وكيل مطرانية كفر الشيخ، محبيه، وذلك عن طريق رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً "سمحت إرادة الله أن أصاب بفيروس كورونا المستجد، وكلي ثقة في قدرة الله ونعمة الشفاء بالدعاء والصلاة من أجلي، وأنا الآن بالعزل المنزلي مع ابننا بيشوي.. الأبناء والأصدقاء الأعزاء اطمئنوا ربنا موجود".

فيما طلب نجله القس بيشوي، من محبيه الدعاء وذلك عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قائلًا "أحبائي المباركين نحتاج لصلواتكم بشده هذه الأيام، لانه بسماح من ربنا ومن محبته الكبيره سمح لي ولأبونا بطرس أن نمر بتجربة الإصابة بفيروس كورونا، ولكن في مرحلته الأولى التي تحتاج فقط للعزل المنزلي".

وأضاف "لذلك نعتذر وبشدة عن إقامة القداسات التي كانت مقررة في شهر يوليو الجاري، وبصلواتكم يقيمنا الرب ويمد يد الشفاء لنا ببركة أم النور مريم، وشفاعة مارجرجس العظيم".

وقالت مصادر كنسية لـ" الوطن"، إنه جرى عزل القمص بطرس ونجله منزليًا لاستقرار حالتهما، فيما حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الاطمئنان عليهما، وأرسل لهما باقة من الورود متمنيًا لهما الشفاء.