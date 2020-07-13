250 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة مستشفى بني عبيد بالدقهلية

أعلن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، تطوير ورفع كفاءة مستشفى بنى عبيد التخصصي، بتكلفة 250 مليون جنية كمرحله أولى.

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى اليوم، والمقامة على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبها مختلف الأقسام الطبية، إضافة إلى مبنى قديم يضم الإدارة الصحية لبني عبيد بأقسامها المتنوعة، ومكتبًا للصحة، فضلا عن وحدة كبيرة للغسيل الكلوي بها 60 سريرًا و19 ماكينة غسيل.

وقال نائب المحافظ، إن الزيارة استهدفت تفقد أعمال التجديد والتطوير الجارية فى المستشفى، وكذلك مبنى المستشفى القديم الموجود به الإدارة الصحية الحالية.

وأضاف أنه تفقد المكان المقترح لنقل الإدارة الصحية ومكتب الصحة داخل استاد بني عبيد الرياضي، لتمكين الشركة المنفذة من إتمام أعمال التطوير على أكمل وجه ممكن.

كما تفقد "الشيخ" المكان المقترح لنقل الإدارة الصحية به داخل الاستاد وفقًا لشروط محددة،.

وتضمنت جولة نائب المحافظ استاد بني عبيد الرياضي، حيث تفقد الملاعب والفندق وأعمال التطوير التي تُجرى داخل النادي.