السيطرة على حريق بجهاز أشعة في مستشفى كفر الشيخ الجامعي  

سيطرت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، على حريق نشب بجهاز رنين داخل غرفة الأشعة بالطابق الأول في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والدكتور عبدالرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن الإقليم، إلى مكان الحريق، لمتابعة السيطرة عليه حيث تم الدفع بسيارات إطفاء.

وفور نشوب الحريق تواجدت قيادات الجامعة وكلية الطب والمستشفى الجامعى، وجرى استدعاء مسؤولي إحدى الشركات لإصلاحه على الفور عقب المعاينة الأولية لاستخدامه في إجراء الأشعة للمرضى لا سيما المصابين بفيروس كورونا، عقب تخصيص طابقين من المستشفي لعزلهم منذ أيام.