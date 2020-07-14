بعد فوزه بولاية جديدة.. من هو رئيس بولندا أندريه دودا؟
كان محاميا وحصل على شهادة الدكتوراة في العلوم القانونية
كتب:
هبة وهدان
02:43 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020
بعد استطلاعات للرأي رجحت بقاءه في المنصب فترة أخرى، فاز الرئيس البولندي أندريه دودا، بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات .
وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، إن النتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أظهرت فوز دودا (48 عاما) بحصوله على 51.03% من الأصوات، أما منافسه رافال تراسكوفسكي، رئيس بلدية وارسو الليبرالي، فقد حصل على 48.97% من الأصوات.
ولد "دودا"، في 16 مايو 1972 بمدينة كراكوف البولندية.
أندريه قبل أن يصبح رئيسا كان يعمل محاميا وعضوا في البرلمان الأوروبي.
انتخب للمرة الأولى لرئاسة بولندا في 24 مايو 2015 .
يعتبر أندريه هو عاشر رئيس لبولندا.
يحمل دودا االديانة الكاثوليكية ومتزوج من أجاتا كورنهوسر منذ عام 1994 ولديه ابنه وحيد.
حصل أندريه على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية .
حصل على جوائز عده منها وسام صليب القديس أولاف من رتبة فارس أعظم ونيشان الجبل القديم ونيشان فرسان العقاب الأبيض.