بعد فوزه بولاية جديدة.. من هو رئيس بولندا أندريه دودا؟

بعد استطلاعات للرأي رجحت بقاءه في المنصب فترة أخرى، فاز الرئيس البولندي أندريه دودا، بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات .

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، إن النتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أظهرت فوز دودا (48 عاما) بحصوله على 51.03% من الأصوات، أما منافسه رافال تراسكوفسكي، رئيس بلدية وارسو الليبرالي، فقد حصل على 48.97% من الأصوات.

ولد "دودا"، في 16 مايو 1972 بمدينة كراكوف البولندية.

أندريه قبل أن يصبح رئيسا كان يعمل محاميا وعضوا في البرلمان الأوروبي.

انتخب للمرة الأولى لرئاسة بولندا في 24 مايو 2015 .

يعتبر أندريه هو عاشر رئيس لبولندا.

يحمل دودا االديانة الكاثوليكية ومتزوج من أجاتا كورنهوسر منذ عام 1994 ولديه ابنه وحيد.

حصل أندريه على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية .

حصل على جوائز عده منها وسام صليب القديس أولاف من رتبة فارس أعظم ونيشان الجبل القديم ونيشان فرسان العقاب الأبيض.