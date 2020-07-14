لأول مرة بيطري جنوب سيناء يجري 22 عملية تعقيم وتطعيم للكلاب الضالة

قالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطرى بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية قامت بعمل حملة في منطقة الرويسات بشرم الشيخ، للحد من انتشار الكلاب الضالة دون أن تعرضها لأي أنواع من العنف.

وأوضحت أنه جرى القيام بعمليات تعقيم وتطهير لهذه الكلاب الضالة لأول مرة في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، مضيفة أن عمليات التعقيم والتطهير تمت بالتعاون مع محبى الحيوانات الأليفة والرفق بها بمساعدة ودعم كبير من اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وتحت إشراف كامل من مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء، بالتعاون مع العيادات الخاصة البيطرية المرخصة بشرم الشيخ.

وأكدت "الجوهري" أنه تم إجراء عدد 22 عملية للكلاب وتطعيمهم بدعم مادي من محبى الحيوانات لإجراء هذه العمليات، مؤكدة أن الهدف من العمليات هو تقليل انتشار الكلاب الضالة وتطعيمها ضد السعار حتي لا تهاجم أحد.