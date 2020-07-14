توافد طلاب الثانوية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الهرم

توافد طلاب الثانوية العامة، على مدارس شارع الهرم بالجيزة، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية منذ الثامنة صباحا، قبل أن تغلق اللجان أبوابها في تمام التاسعة، استعدادا لبدء الامتحان بحلول الساعة العاشرة ولمدة ساعتين.

وشهدت محيط اللجان هدوءا كبيرا بعد تواجد عدد قليل من أولياء الأمور، الذين انخفضت أعدادهم بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الأولى للامتحانات والتي انطلقت أواخر الشهر الماضي، وانصرفوا جميعا بعد غلق أبواب اللجان اتباعا للتعليمات الأمنية، ما ساهم في سهولة حركة سير المركبات في الشارع دون زحام أو تكدس.