ضبط 55 ألف عبوة دواء منتهي الصلاحية في مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك داخل مصنع أدوية بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسؤول عن مصنع للأدوية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى وتجميع وحيازة كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وأمكن ضبط (55580 عبوة من الأدوية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك).