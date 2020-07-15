بتكلفة 218 مليون جنيه.. خطة إعادة تأهيل ترع القليوبية بطول 56 كيلومتر

أقرت محافظة القليوبية، خطة مديرية الري، لإعادة تأهيل الترع، التي تضمن عددا من الترع بنطاق المحافظة، بطول 56 كيلو متر، حيث جرى تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه لهذا الغرض.

"الوطن" تستعرض تفاصيل الخطة والترع التي تدخل في إعادة التأهيل ومن بينها:

تأهيل ترعة السبيل من الفم للنهاية بمدينة طوخ

تأهيل ترعة الجانبية اليسرى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر، في المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم

تأهيل ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى، زمام هندسة ري شبين القناطر فى المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540 كم.

تأهيل ترعة البرشومية بمدينة طوخ في المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389 كم زمام هندسة ري بنها.

تأهيل ترعة كشمير اليمنى، زمام هندسة ري شبرا فى المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.

يذكر أن مشروع تأهيل الترع، يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق بين مديرتى الزراعة والري لاستخدام طرق الري الحديثة سواء ري بالتنقيط او ري بالرش وتوعية المزراعين باهمية كل نقطة مياه.